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Голый зад Майка Тайсона попал в прямой эфир

Голый зад боксера Майка Тайсона попал в прямой эфир. Соответствующие кадры публикует издание The Sun.

Голый зад Майка Тайсона попал в прямой эфир
© globallookpress.com

Организаторы трансляции на стриминговом сервисе Netflix вошли в раздевалку спортсмена перед боем. Дав комментарий, бывший абсолютный чемпион мира повернулся к оператору спиной, и камера запечатлела его обнаженные ягодицы.

Ранее сообщалось, что Тайсон разделся на публике. Во время церемонии взвешивания боксер снял с себя одежду и показал фотографам свое телосложение. На размещенных кадрах видно, что мужчина предстал в трусах люксового бренда Versace, оформленных абстрактным принтом и черной резинкой на талии.

Утром 16 ноября Тайсон проиграл блогеру Джейку Полу в официальном восьмираундовом поединке. Схватка, состоявшаяся в Арлингтоне в США, закончилась победой Пола единогласным решением судей.

Бокс/MMA
Майк Тайсон
Netflix