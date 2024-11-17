Тайсон заявил, что в июне едва не умер

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе американец Майк Тайсон рассказал о том, что летом был близок к смерти.

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В субботу 58-летний Тайсон провел поединок против 27-летнего блогера Джейка Пола и уступил единогласным решением судей. После боя он заявил, что пока не готов завершить карьеру.

Этот бой должен был пройти еще в июле, но за месяц до этого Тайсону стало плохо при перелете из Майами в Лос-Анджелес. У него обострилась язва.

"В июне я чуть не умер. Мне сделали восемь переливаний крови. Потерял половину своей крови и более 11 кг веса в больнице. Мне пришлось бороться, чтобы выздороветь, и я победил", - написал боксер в соцсетях.

Он добавил, что рад, что его дети увидели, как он провел эти восемь раундов против Пола.

За поединок экс-чемпион мира получил 20 миллионов долларов.