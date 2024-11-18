Тренер Гасаналиев оценил шансы Джонса в возможном бою с Аспиналлом

Гасанали Гасаналиев, старший тренер сборной России по ММА, тренер Виктории Дудаковой, высказался о потенциальном поединке в тяжёлом весе (до 120 кг) UFC между американцем Джоном Джонсом и британцем Томом Аспиналлом.

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