Миочич обратился ко всем, кто поддерживал его на протяжении карьеры

Экс-чемпион в тяжёлом весе Стипе Миочич выложил трогательный пост, где поблагодарил всех, кто его поддерживал на протяжении всей карьеры.

© Чемпионат.com

«Позвольте мне начать этот пост, сказав, что я хорош. Переживал и гораздо худшее. Надеюсь, всем понравилось шоу в субботу. Я начал этот путь, борясь в местных клубах, и закончил его, распродав все билеты в Мэдисон Сквер Гарден. Лучше и быть не может. <…> Спасибо Маркусу Маринелли и команде Strongstyle. Мы начали вместе, мы закончили вместе. Мы плакали вместе и мы истекали кровью вместе. Если бы люди только знали всю историю всего, что мы пережили… Маркус, мы творили историю, основанную на мечте. Теперь у нас больше времени, чтобы пить вино и играть в юкер. Спасибо каждому моему противнику. Я чему-то научился у каждого из вас. Спасибо моей жене, ты моя скала. Я люблю тебя. Спасибо моим детям: всё, что я когда-либо делал, было ради вас двоих. Спасибо моей маме: я знаю, что это не та карьера, которую ты бы выбрала для меня, но ты всегда была на моей стороне с самого первого дня… И, наконец, спасибо фанатам: вы, ребята, сердце этого спорта. Вы делаете ММА потрясающим! Без вас мы, бойцы, даже не существуем… Я никуда не уйду. Рад начать новые проекты! До следующего боя… шучу, шучу! Вечно благодарен. Это было чертовски круто!» — написал Миочич на своей странице в соцсетях.

Напомним, Миочич объявил о завершении профессиональной карьеры после того, как потерпел поражение в поединке с действующим обладателем титула UFC в тяжёлом весе Джоном Джонсом.