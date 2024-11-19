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Майка Тайсона отстранили от занятий спортом после поражения от блоггера Пола

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон по совету врачей был отстранён от занятий спортом на неопределённое время. Такую рекомендацию медики дали ему после проигранного боя Джейку Полу.

Тайсона отстранили от занятий спортом после поражения от Джейка Пола
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Блоггер по итогам восьми раундов одержал победу над Майком Тайсоном по едноглассному решению судей (79-73).

«Майка отстранили от любых активных занятий спортом. Сейчас Майк будет проходить медобследования и проверять здоровье. Это важно после такого поединка и в таком возрасте», - заявил ТАСС представитель американского боксёра.

За всю профессиональную карьеру Майк Тайсон одержал на ринге 50 побед, 44 из которых нокаутом.

Бокс/MMA
Майк Тайсон