Алекс Перейра сказал, кто должен считаться лучшим бойцом UFC

Действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра считает, что звёздный американец Джон Джонс должен возглавлять актуальный рейтинг лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории.

Алекс Перейра сказал, кто должен считаться лучшим бойцом UFC
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«Только в таком случае я буду доволен», — написал Перейра в социальных сетях, опубликовав свой рейтинг.

Джону Джонсу 37 лет. Американец дебютировал в UFC в 2008 году и за свою карьеру провёл 15 титульных боёв. Джонс является самым молодым чемпионом UFC в истории (32 года), он дважды завоевывал титул в полутяжёлом весе, а в настоящий момент удерживает титул в тяжёлом дивизионе (до 120 кг).

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Алекс Перейра
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