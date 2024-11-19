Алекс Перейра сказал, кто должен считаться лучшим бойцом UFC

Действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра считает, что звёздный американец Джон Джонс должен возглавлять актуальный рейтинг лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории.

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«Только в таком случае я буду доволен», — написал Перейра в социальных сетях, опубликовав свой рейтинг.

Джону Джонсу 37 лет. Американец дебютировал в UFC в 2008 году и за свою карьеру провёл 15 титульных боёв. Джонс является самым молодым чемпионом UFC в истории (32 года), он дважды завоевывал титул в полутяжёлом весе, а в настоящий момент удерживает титул в тяжёлом дивизионе (до 120 кг).