Макгрегор прокомментировал реванш Оливейры и Чендлера

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал реванш в лёгком весе (до 70 кг) между бразильцем Чарльзом Оливейрой и американцем Майклом Чендлером.

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Напомним, реванш Оливейры и Чендлера состоялся на турнире UFC 309 в Нью-Йорке (США) и завершился победой бразильца единогласным судейским решением по итогам пяти раундов.

«Увольте Майкла Чендлера! Шучу, хороший бой. Майкл – безумный маленький чувак. Они мне нравятся!» — написал Макгрегор в социальных сетях.

Ранее Чендлер заявил, что по-прежнему надеется получить бой с Макгрегором.