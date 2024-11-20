Адесанья и Имавов возглавят турнир UFC Fight Night 250

Исраэль Адесанья и Нассурдин Имавов подерутся 1 февраля в Саудовской Аравии.

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По информации автора телеграм-канала «Двоечка ММА» Алексея Авсеньева, поединок Исраэля Адесаньи и Нассурдина Имавова состоится 1 февраля и возглавит турнир UFC Fight Night 250, который пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Адесанья идет на серии из двух поражений в титульных боях. Впервые с боя против Андерсона Сильвы в 2019 году Исраэль будет драться не за пояс. Имавов идет на серии из трех побед после проигрыша Шону Стрикленду и ноу-контеста с Крисом Кертисом.