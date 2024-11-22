Макгрегора признали виновным в изнасиловании

Ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора признали виновным по делу об изнасиловании. Об этом сообщает Reuters.

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Спортсмена обязали выплатить пострадавшей Никите Хэнд 250 тысяч евро в качестве компенсации. Решение было принято судом присяжных после более чем шестичасового обсуждения.

Инцидент произошел в 2018 году в Дублине. В ходе слушаний Макгрегор отверг обвинения, но признался, что они в тот момент употребляли наркотики.

36-летний Макгрегор — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе. Всего в активе ирландца 28 боев, в которых он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. Последний бой Макгрегор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Он получил перелом ноги и после этого не принимал участия в поединках.