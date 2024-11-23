Названы шансы Петра Яна нокаутировать Фигейреду

23 ноября в Макао (Китай) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 248, главным событием которого станет бой экс-чемпиона UFC в легчайшем весе россиянина Петра Яна против бразильского бывшего чемпиона UFC в наилегчайшей весовой категории Дейвисона Фигейреду.

Ориентировочное время начала боя – 16:50 мск.

Букмекеры считают явным фаворитом боя Петра Яна: поставить на его победу предлагается с коэффициентом 1.32: потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1320 рублей.

Ставки на Фигейреду принимаются за 3.60, заключить пари на ничью можно за 65.0.

Досрочная победа Петра Яна идёт за 2.65, это примерно 35% вероятности. Заключить пари на победу Петра Яна нокаутом или техническим нокаутом предлагают за 3.00 (33%).

Досрочная победа Фигейреду доступна за 7.50 (12%).