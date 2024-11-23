Петр Ян вышел на бой с Фигейреду с российским флагом

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян вышел на бой с бразильским атлетом Дейвисоном Фигейреду на турнире UFC Fight Night 248 в Макао с российским флагом под трек Ноггано «Стволок за поясок».

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Это первый поединок Петра Яна после победы на UFC 299 над китайцем Сонг Ядонгом.

Поединок между российским бойцом и бразильским проходит в данные минуты в Макао. Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 248 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

«Чемпионат» проводит прямую трансляцию события, которая доступна по ссылке ниже.

UFC Fight Night 248. Прямая текстовая трансляция «Чемпионата».