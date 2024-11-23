Пётр Ян вышел на бой с Фигейреду с российским флагом

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян вышел на бой с бразильским атлетом Дейвисоном Фигейреду на турнире UFC Fight Night 248 в Макао с российским флагом под трек Ноггано «Стволок за поясок».

Петр Ян вышел на бой с Фигейреду с российским флагом
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Это первый поединок Петра Яна после победы на UFC 299 над китайцем Сонг Ядонгом.

Поединок между российским бойцом и бразильским проходит в данные минуты в Макао. Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 248 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

«Чемпионат» проводит прямую трансляцию события, которая доступна по ссылке ниже.

UFC Fight Night 248. Прямая текстовая трансляция «Чемпионата».

Бокс/MMA
Петр Ян