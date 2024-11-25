Джон Джонс оценил шансы на продолжение карьеры в UFC

Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс оценил шансы на продолжение карьеры в престижнейшей организации мира.

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«Да, я буду соревноваться в 2025 году. Это более чем вероятно», — сказал Джонс в интервью YouTube-каналу The Schmo.

В своём последнем поединке, состоявшемся на турнире UFC 309 в ноябре, Джонс победил техническим нокаутом экс-чемпиона и соотечественника Стипе Миочича, проведя первую защиту титула.

Ранее в интервью Джонс сообщил, что начал переговоры о следующем поединке с руководством UFC.