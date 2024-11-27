Жена Макгрегора отреагировала на признание бойца виновным в изнасиловании

Ди Девлин, гражданская жена экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и мать четверых его детей, прокомментировала решение суда, признавшего ирландца виновным в деле об изнасиловании за 2018 год.

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