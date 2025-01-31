Алекс Перейра выразил желание провести бой с Александром Усиком

Действующий обладатель титула в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра выразил желание подраться с обладателем титулов WBA, WBO и WBC в супертяжёлом весе Александром Усиком.

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« Я ч е м п и о н . Я х о ч у д р а т ь с я с ч е м п и о н о м . Т а к ч т о Александр Усик… Думаю, это был бы отличный бой. Я обожаю бокс. Некоторые говорят: «О, если бы это был чистый бокс, он бы проиграл». Когда вы говорите о чистом боксе, я чувствую себя прекрасно. Думаю, я мог бы сражаться с этими парнями. Я уже проводил спарринги с опытными бойцами», — приводит слова Перейры MMA Fighting.

На счету Перейры 14 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 12 побед и потерпел два поражения.