Чемпион Power Slap «Пельмень» Камоцкий повторил фото Месси

Россиянин Василий Камоцкий по прозвищу Пельмень разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией. Василий повторил фото именитого аргентинского футболиста Лионеля Месси с кубком чемпионата мира.

© Чемпионат.com

Напомним, вчера, 30 января, Камоцкий стал чемпионом Power Slap. На турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в рамках турнира Power Slap 11, Пельмень встречался с действовавшим на тот момент обладателем титула Лэйном Вирнсом и победил его — 50-44, 50-44, 48-46.

© Соцсети

Для спортсменов это был реванш. В первом бою, который проходил в октябре прошлого года, была зафиксирована ничья.