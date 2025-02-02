Российский боец UFC рассказал о напутствии Роналду после первого поражения в карьере

Российский боец смешанного стиля (MMA) Шарабутдин Магомедов рассказал об общении с футболистом саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду после своего поражения в бою с англичанином Майклом Пейджем на турнире UFC Fight Night 250. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

© Lenta.ru

По словам россиянина, португалец был расстроен, но дал ему напутствие.

« С п и с а л и с ь с н и м п о с л е б о я , о н с к а з а л : " Э т о в с е с п о р т , т е б е н и ч е г о н е о с т а е т с я к р о м е к а к в з я т ь с е б я в р у к и и п р о д о л ж и т ь " » , — з а я в и л Магомедов, известный как Шара Буллет.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт объяснил поражение Буллета. Он отметил, что у Пейджа очень сложный стиль, и с ним тяжело драться.

Буллет проиграл Пейджу 1 февраля единогласным решением судей. До этого россиянин выиграл все 15 боев на профессиональном уровне.