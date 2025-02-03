Макгрегор высказался о детях Хабиба

Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор в жёсткой манере высказался в адрес члена Зала славы UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова.

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« О н у п о м я н у л м о л о д ы х б о й ц о в в к о н т е к с т е « н а ц и я п р о т и в н а ц и и » , т а к ч т о т е п е р ь д е т и , к о т о р ы х о н и м е е т с е г о к у з е н о м / ж е н о й , с т а н о в я т с я м и ш е н я м и д л я э т о г о с о р е в н о в а н и я . К а к и м о и с о б с т в е н н ы е в е л и к о л е п н ы е , з д о р о в ы е д е т и . М ы г о т о в ы к э т о й в о й н е . Б о й ц ы И р л а н д и и т р е н и р у ю т с я у с е р д н о , и , п о в е р ь т е м н е , э т о н и к о г д а н е з а к о н ч и т с я » , — н а п и с а л Макгрегор на своей странице в социальных сетях.

Напомним, недавно в титульном бою Bellator брат Хабиба Усман Нурмагомедов одолел ирландца Пола Хьюза. Поединок был охарактеризован в СМИ как второе противостояние России и Ирландии после эпопеи между Хабибом и Макгрегором в UFC.