Шилдс стала первой в истории женского бокса абсолютной чемпионкой мира

Американка Кларисса Шилдс победила соотечественницу Даниэль Перкинс в главном бою на вечере профессионального бокса во Флинте (штат Мичиган, США).

Бой в тяжелом весе завершился в пользу Шилдс единогласным решением судей: 100–89, 97–92 и 99–90. Она сохранила свой титул WBC и завоевала вакантные пояса IBF, WBA и WBO. Таким образом, Шилдс первой в истории женского бокса стала абсолютной чемпионкой мира в тяжелом весе.

Ранее Шилдс становилась абсолютной чемпионкой мира в первом среднем весе, в среднем весе, а также не имела равных во втором среднем весе.

Шилдс 29 лет, она победила во всех 16 боях на профессиональном ринге. Также спортсменка имеет в своем активе две золотые медали Олимпийских игр.