Ирландский боксер отказался от титула чемпиона мира ради семьи

Чемпион мира по версии IBF во втором полулёгком весе (до 59 кг) ирландец Энтони Какаче (23-1, 8 KO) заявил, что отказался от титула ради боёв с именитыми соперниками, которые могли бы финансово обеспечить его семью.

« З в а н и е ч е м п и о н а м и р а б ы л о д л я м е н я м е ч т о й и м о м е н т о м н е в е р о я т н о й г о р д о с т и . О д н а к о н а д а н н о м э т а п е к а р ь е р ы я х о ч у к р у п н е й ш и х б о ё в , и э т о н е з а в и с и т о т т и т у л а . Я и м е н и т ы й б о е ц , и м о я ц е л ь – о б е с п е ч и т ь с в о ё б у д у щ е е и б у д у щ е е с в о е й с е м ь и , а т а к ж е у т в е р д и т ь с в о ё н а с л е д и е в б о к с е . Н е м о г у д о ж д а т ь с я о б ъ я в л е н и я с в о е г о с л е д у ю щ е г о б о я , у ж е с к о р о » , — н а п и с а л К а к а ч е в с о ц и а л ь н ы х с е т я х .