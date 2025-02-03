Канело и Теренс Кроуфорд договорились о проведении поединка

34-летний мексиканский боксёр-профессионал, выступающий в полусредней, первой средней, в средней, во второй средней и в полутяжёлой весовых категориях Сауль «Канело» Альварес и бывший абсолютный чемпион в двух весовых категориях, а также действующий обладатель титула WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд договорились о проведении поединка друг с другом, сообщило издание The Ring.

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« К а к с т а л о и з в е с т н о и з н а ш и х и с т о ч н и к о в , С а у л ь А л ь в а р е с и Теренс Кроуфорд достигли договорённости о проведении крупного боя в сентябре в Лас-Вегасе», — говорится в тексте аккаунта The Ring в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ранее различные источники сообщали, что поединок Кроуфорда с Альваресом может состояться в сентябре 2025 года. Ради такого поединка Кроуфорд готов подняться ещё на две категории вверх.