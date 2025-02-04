Дана Уайт отказался называть самого опасного бойца UFC

Генеральный директор UFC Дана Уайт отказался отвечать на вопрос, кто является самым опасным бойцом в организации, однако перечислил спортсменов, которые, по его мнению, могут таковыми считаться.

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« С а м ы й о п а с н ы й б о е ц U F C ? Джон Джонс по-прежнему один из лучших бойцов всех времён. Но есть другие парни. Ислам Махачев – лучший вне весовой категории на данный момент. Этот список можно долго продолжать… Илия Топурия – один из лучших в истории. Макс Холлоуэй… Есть много крутых парней», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Ранее Уайт высказался о подготовке следующего поединка Ислама Махачева.