Альварес подписал контракт на несколько боев с компанией Аль аш-Шейха

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где сообщил, что именитый мексиканский боксёр Сауль Альварес подписал контракт на четыре боя с его компанией Riyadh Season.

© Чемпионат.com

« Н е с в я з ы в а й т е с ь с о л ь в о м … Ч е т ы р е п о е д и н к а К а н е л о в р а м к а х R i y a d h S e a s o n … С д е л к а з а к л ю ч е н а … Л е в н е т е р я е т с н а и з - з а м н е н и я о в ц ы … Б о й т е с ь л ь в а , а н е д ж у н г л е й » , — н а п и с а л А л ь а ш - Ш е й х .

Ожидается, что одним из соперников Альвареса будет американец Теренс Кроуфорд. Как рассказал инсайдер Майк Коппингер, противостояние должно состояться в сентябре этого года. Имена других оппонентов мексиканца пока не называются. При этом первый бой по контракту должен пройти в мае.

В общей сложности на счету Альвареса к настоящему моменту 66 поединков, в которых он одержал 62 победы, потерпел два поражения и ещё два боя свёл вничью.