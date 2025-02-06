Тренер Стрикленда назвал фаворита в бою Махачева и Мухаммада

Эрик Никсик, тренер бывшего чемпиона UFC Шона Стрикленда, считает, что действующий обладатель титула в лёгком весе (до 70 кг) Ислам Махачев проиграет в возможном бою с обладателем титула в полусреднем дивизионе (до 77 кг) Белалом Мухаммадом.

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« Я п о н и м а ю , И с л а м а и Б е л а л а с в я з ы в а е т д р у ж б а . Н о о н и в с ё ч а щ е г о в о р я т о б о е . И э т о н е о з н а ч а е т , ч т о о н и п е р е с т а н у т б ы т ь д р у з ь я м и . Е с л и М а х а ч е в и Б е л а л п о д е р у т с я , э т о б у д е т п о т р я с а ю щ и й б о й . И , п о п р а в д е г о в о р я , я с ч и т а ю , ч т о М у х а м м а д п о б е д и т » , – с к а з а л Н и к с и к в и н т е р в ь ю M M A F i g h t i n g .

Напомним, Мухаммад стал чемпионом в июле, на UFC 304 одолев единогласным решением британца Леона Эдвардса.