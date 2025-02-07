Ирина Алексеева дала прогноз на реванш Шона Стрикленда и Дрикуса дю Плесси

Российский боец UFC Ирина Алексеева поделилась ожиданиями от главного поединка турнира UFC 312, в котором встретятся южноафриканский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси и экс-чемпион лиги Шон Стрикленд.

© Чемпионат.com

« С т р и к л е н д – н е к о р о л ь т р э ш - т о к а . К о р о л ь – К о н о р . И л у ч ш е н е т у . М а к г р е г о р д е л а л э т о к р а с и в о . А С т р и к л е н д т р э ш т о ч и т н а г р я з н ы е т е м ы , « з а г л я д ы в а е т » в т р у с ы . Д л я м е н я э т о с т р ё м н о . А п о п о в о д у р е в а н ш а … В о в р е м я с т е р д а у н а д ю П л е с с и в ы г л я д е л о ч е н ь у в е р е н н ы м . А С т р и к л е н д – п о т е р я н н ы м . Д р и к у с м н е н р а в и т с я б о л ь ш е к а к б о е ц , п о и н т е р е с н е е » , — с к а з а л а Ирина Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, первый поединок между Стриклендом и дю Плесси состоялся в 2024 году в ночь с 20 на 21 января мск в Торонто (Канада) на турнире UFC 297. Противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось раздельным судейским решением (48-47, 47-48, 48-47) в пользу южноафриканского бойца.