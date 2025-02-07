Жаирзиньо Розенстрайк прокомментировал свой уход из UFC

Суринамский нокаутёр Жаирзиньо Розенстрайк прокомментировал свой недавний уход из UFC.

© Чемпионат.com

« В к о н ц е 2 0 1 8 г о д а я п о д п и с а л с в о й п е р в ы й к о н т р а к т с U F C , о т п р а в и в ш и с ь в н е в е р о я т н о е п у т е ш е с т в и е . М н е в ы п а л а ч е с т ь в ы с т у п а т ь н а с а м о й б о л ь ш о й с ц е н е , и я х о ч у в ы р а з и т ь г л у б о ч а й ш у ю б л а г о д а р н о с т ь п е р с о н а л у U F C з а и х п р о ф е с с и о н а л и з м и п о д д е р ж к у н а п р о т я ж е н и и м н о г и х л е т . С п а с и б о . О т н о в и ч к а г о д а д о в е т е р а н а М М А — э т о б ы л о н е з а б ы в а е м о е п р и к л ю ч е н и е . Х о т я э т а г л а в а п о д х о д и т к к о н ц у , м о я и с т о р и я д а л е к а о т з а в е р ш е н и я . Я п р о д о л ж у д р а т ь с я , п р и н и м а т ь н о в ы е в ы з о в ы и р е ш а т ь н е з а к о н ч е н н ы е д е л а в к л е т к е . Я г о т о в к о в с е м у , ч т о б у д е т д а л ь ш е ! » , — н а п и с а л Р о з е н с т р а й к н а с в о е й с т р а н и ц е в с о ц и а л ь н ы х с е т я х .

Напомним, что Розенстрайк свой последний бой провёл 1 февраля на турнире UFC Fight Night 250 в Саудовской Аравии, где он проиграл единогласным решением судей россиянину Сергею Павловичу.