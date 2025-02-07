Джейк Пол высмеял Сауля Альвареса за отказ проводить с ним бой

Популярный блогер и профессиональный боксёр Джейк Пол высмеял решение звёздного мексиканского чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауля Альвареса подписать контракт с известным инвестором профессионального бокса Турки Аль-аш-Шейхом на ближайшие четыре, чем заблокировал возможность проведения их очного противостояния.

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