Умар Нурмагомедов назвал сроки возвращения после боя с Двалишвили

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов высказался о сроках своего следующего поединка в организации.

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« М о ж н о б у д е т б и т ь ч е р е з ч е т ы р е м е с я ц а . С к о р е е в с е г о , в е р н у с ь ч е р е з ш е с т ь » , — с к а з а л Нурмагомедов в социальных сетях.

Умару Нурмагомедову 29 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок в UFC.

В январе Нурмагомедов сразился за титул UFC с грузином Мерабом Двалишвили и проиграл единогласным судейским решением, по ходу боя сломав руку. Бойцу потребовалась операция.