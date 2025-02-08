Умер участник Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене боксер Доброхотов
Участник Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене в составе команды СССР по боксу Геннадий Доброхотов умер на 77-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.
Причины смерти не сообщаются.
"Геннадий Константинович внес большой вклад в развитие бокса в столице, его уход - большая утрата для всей боксерской семьи. Приносим глубокие соболезнования родным и близким Геннадия Константиновича. Память о нем навсегда останется с нами", - говорится в заявлении федерации.
Доброхотов представлял общество "Спартак", был чемпионом СССР 1972 года в легком весе. В 1971 году он выиграл серебро на V летней Спартакиаде народов СССР. Ему было присвоено звание мастера спорта СССР международного класса, после завершения карьеры он работал тренером в московской спортшколе "Косино".