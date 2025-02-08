Умер участник Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене боксер Доброхотов

Участник Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене в составе команды СССР по боксу Геннадий Доброхотов умер на 77-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Причины смерти не сообщаются.

" Г е н н а д и й К о н с т а н т и н о в и ч в н е с б о л ь ш о й в к л а д в р а з в и т и е б о к с а в с т о л и ц е , е г о у х о д - б о л ь ш а я у т р а т а д л я в с е й б о к с е р с к о й с е м ь и . П р и н о с и м г л у б о к и е с о б о л е з н о в а н и я р о д н ы м и б л и з к и м Г е н н а д и я К о н с т а н т и н о в и ч а . П а м я т ь о н е м н а в с е г д а о с т а н е т с я с н а м и " , - г о в о р и т с я в з а я в л е н и и ф е д е р а ц и и .

Доброхотов представлял общество "Спартак", был чемпионом СССР 1972 года в легком весе. В 1971 году он выиграл серебро на V летней Спартакиаде народов СССР. Ему было присвоено звание мастера спорта СССР международного класса, после завершения карьеры он работал тренером в московской спортшколе "Косино".