Джо Роган выступил за организацию боя Махачев – Топурия

Комментатор UFC Джо Роган заявил, что хотел бы увидеть поединок между звездами организации Исламом Махачевым и Илией Топурией.

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« К а к б ы б е з у м н о э т о н и з в у ч а л о , н о я н а д е ю с ь , ч т о И л и я п е р е й д е т в л е г к и й в е с . И м н е в с е р а в н о , ч т о о н з а щ и т и л т и т у л а в с е г о о д и н р а з . П о е д и н о к м е ж д у Т о п у р и е й и Махачевым, вероятно, станет самым масштабным в UFC, поэтому я надеюсь, что его организуют», – сказал Роган на своем YouTube-канале.

Илии Топурии 28 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски. В своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.