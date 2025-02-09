Ирландский боксер умер через неделю после поражения

Ирландский боксер Джон Куни умер через неделю после поражения в титульном бою. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на промоутера Марка Данлопа.

© Lenta.ru

1 февраля 28-летний Куни проводил бой с валлийцем Натаном Хауэллсом в Белфасте (Великобритания). Поединок был остановлен в девятом раунде из-за травмы ирландца. После схватки Куни ​​попал в реанимацию и перенес операцию из-за внутричерепного кровоизлияния.

« О н б ы л л ю б и м ы м с ы н о м , б р а т о м и п а р т н е р о м , и н а м п о н а д о б и т с я ц е л а я ж и з н ь , ч т о б ы з а б ы т ь , н а с к о л ь к о о н б ы л о с о б е н н ы м » , — написали в промоушене MHD Promotions.

Поражение от Хауэллса стало для Куни первым в карьере. До этого ирландец выиграл 11 боев.