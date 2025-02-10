Турнир UFC в Лас-Вегасе и битва ярких проспектов в боксе. Главные бои недели

В дивизионе Дэвиса, Стивенсона и Ломаченко пройдёт чемпионский поединок двух небитых боксёров.

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Наступает новая неделя, которая подарит любителям единоборств множество ярких турниров и противостояний. Так, не обойдётся без турнира UFC с несколькими интересными поединками. В мире бокса фанаты увидят титульные бои, а также поединки молодых проспектов на Урале.

В ночь с 14 на 15 февраля. Денис Беринчик — Кейшон Дэвис

В США состоится вечер профессионального бокса. Зрители увидят титульный поединок в лёгком весе между двумя непобеждёнными боксёрами: обладателем пояса WBO Денисом Беринчиком и главным претендентом Кейшоном Дэвисом. Лёгкий вес — один из самых громких в плане имён, там есть и Шакур Стивенсон, и Джервонта Дэвис, и многие другие топовые боксёры, поэтому победитель поединка Беринчик — Дэвис вполне может претендовать на большие бои в дальнейшем.

15 февраля. Максим Черничук — Майкл Кинг

В Екатеринбурге состоится очередной боксёрский турнир в рамках проекта «Путь в RCC Boxing». В основном на таких турнирах выступают молодые проспекты, которые мечтают о контракте с промоушеном, но в главном событии турнира обязательно боксируют более опытные спортсмены. Поэтому 15 февраля в ринге сойдутся непобеждённый Максим Черничук и Майкл Кинг. Черничук обрёл популярность, когда провёл ничейный бой с непобеждённым Сергеем Лубковичем, доказав свои состоятельность и амбиции. Кинг же залетел на турниры RCC Boxing Promotions в прошлом году и тоже провёл яркий ничейный бой с Бобо-Усмоном Батуровым, отправив соперника в нокдаун. Так что поединок Черничука и Кинга точно будет интригующим и ярким.

15 февраля. Джек Кэттеролл — Арнольд Барбоса

В Манчестере пройдёт турнир по профессиональному боксу, в котором британец Джек Кэттеролл проведёт бой за титул временного чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе с непобеждённым американцем Арнольдом Барбосой. Оба боксёра имеют солидный рекорд — у Джека 30-1, у Арнольда — 31-0, поэтому бой на бумаге выглядит крайне интригующим, тем более что на кону будет стоять чемпионский пояс, хоть и временный. А владельцем основного пояса является Теофимо Лопес — бывший абсолютный чемпион мира в лёгком весе, так что для Джека и Арнольда это отличный шанс стать главным претендентом на бой с ним.

В ночь с 15 на 16 февраля. Джаред Каннонье — Грегори Родригес

После номерного турнира UFC 312 промоушен проведёт не такой масштабный турнир UFC Fight Night 251 в Лас-Вегасе. И в третьем подряд событии лиги в главном бою вечера пройдёт поединок в среднем весе. На этот раз в клетку выйдет экс-претендент на пояс Джаред Каннонье. Каннонье — один из уникальных бойцов, который начинал карьеру в тяжёлом весе, спустился в полутяжёлый, а популярность и вовсе приобрёл в среднем весе. Именно в среднем дивизионе Джаред выдал отличную серию побед и даже получил титульный шанс, проиграв решением Исраэлю Адесанье. В последних боях Джаред заметно сбавил, идёт на серии из трёх поражений, но всё равно остаётся опасным бойцом, который может закатить яркий бой. В соперниках у него будет бразильский Робокоп Грегори Родригес, напротив, выигравший три последних боя и рвущийся в топ-15. Для Грегори, который находится за пределами рейтинга, бой с Каннонье — большой аванс, который он постарается оправдать.

В ночь с 15 на 16 февраля. Келвин Каттар — Юссеф Залал

Ситуация в соглавном событии вечера турнира UFC Fight Night 251 схожа с той, что образовалась в главном событии. Опытный ветеран полулёгкого веса Келвин Каттар в своей карьере с кем только не дрался и не закатывал яркие поединки. Сейчас Каттар идёт на неудачной серии (четыре поражения в пяти боях), а в соперники ему дали парня, который, напротив, отлично разогнался в UFC. Юссеф Залал находится вне топ-15, но идёт на серии из пяти побед (3-0 в UFC) и готов занять место Келвина в рейтинге.