Чемпиону мира по пощечинам Василию Камоцкому заблокировали счета в России из-за долга перед Федеральной налоговой службой. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации источника, счета спортсмену заблокировали сразу в четырех банках из-за неуплаты 85 тысяч рублей.

Камоцкий занимается крестьянско-фермерским хозяйством в городе Иланский Красноярского края. Вид деятельности — выращивание зерновых культур. Он — глава фермерского хозяйства, учредитель и участник. Также он имеет КФХ «Камоцкий Василий Александрович» и КФХ «Земля».

30 января Камоцкий победил американца в финале лиги пощечин Power Slap, которую создал генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт, став мировым чемпионом в этом новом виде единоборств. За первый поединок он получил $25 тыс.

Василий «Пельмень» Камоцкий стал чемпионом лиги Power Slap, победив Лэйна Вирнса

Российский атлет, имеющий прозвище Пельмень, в прошлый раз приблизился к чемпионскому титулу в октябре 2024 года — тогда финальный поединок против Коа Вирнеса окончился вничью.