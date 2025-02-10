Бетербиев и Бивол назвали сильные стороны друг друга перед реваншем

Российские боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол в преддверии реванша назвали сильные стороны друг друга. Об этом они рассказали в интервью Sky Sports.

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« М о щ ь , с и л а , с о б р а н н о с т ь » , — з а я в и л Б е т е р б и е в н а в о п р о с о с и л ь н ы х к а ч е с т в а х Б и в о л а .

В свою очередь, Бивол также выделил в Бетербиеве мощь. Еще двумя качествами он назвал агрессивность и выносливость.

Реванш в противостоянии Бетербиева и Бивола состоится 22 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Первый поединок российских боксеров состоялся там же в ночь на 13 октября. Бетербиев победил решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 79,4 кг. При этом тренер победителя рассказывал, что Бетербиев вышел на ринг с травмой ноги, которая помешала ему показать все, на что он способен.

До своего первого поединка Бетербиев и Бивол ни разу не терпели на профессиональном ринге поражений. Для Бетербиева победа стала 21-й в карьере, у Бивола после этого поражения стала статистика 23-1.

Ранее Бетербиев и Бивол отказались жать друг другу руки во время интервью.