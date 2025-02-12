Бетербиев ответил на критику результата поединка с Биволом

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев высказался о причинах своей знаменитой физической силы.

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« У в е р е н , е с л и б ы я н е в ы и г р а л э т о т б о й , с у д ь и н е о т д а л и б ы м н е е г о . С у д ь и – н е м о и р о д с т в е н н и к и . Я п о с т а р а ю с ь д о к а з а т ь в с е в с л е д у ю щ и й р а з . Я п о с т а р а ю с ь х о р о ш о п о д г о т о в и т ь с я . Л у ч ш е , ч е м в п о с л е д н и й р а з . Я э т о с д е л а ю » , — с к а з а л Бетербиев в интервью The Ring Magazine.

22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Бетербиев проведет реванш с соотечественником Дмитрием Биволом.

Ранее Бетербиев заявил, что поединок с Биволом не был близким.