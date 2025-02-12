«Это не мои родственники». Бетербиев ответил на критику результата поединка с Биволом
Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев высказался о причинах своей знаменитой физической силы.
«Уверен, если бы я не выиграл этот бой, судьи не отдали бы мне его. Судьи – не мои родственники. Я постараюсь доказать все в следующий раз. Я постараюсь хорошо подготовиться. Лучше, чем в последний раз. Я это сделаю», — сказал Бетербиев в интервью The Ring Magazine.
22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Бетербиев проведет реванш с соотечественником Дмитрием Биволом.
Ранее Бетербиев заявил, что поединок с Биволом не был близким.