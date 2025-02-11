Боец ММА Крайнов лишился глаза в результате конфликта в ночном клубе

Боец смешанных единоборств (ММА) Руслан Крайнов получил тяжелые повреждения в результате конфликта с посетителями ночного клуба. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.
Ранее сообщалось, что Крайнов лишился глаза в результате ранения после стрельбы в Краснодаре.
"Руслан работал в охране в ночном клубе, - сказал собеседник агентства. - Не пустил одну компанию, возник конфликт. В него и в его товарища выстрелили из травматического пистолета, пуля попала Руслану в глаз. Глаз фактически вытек, его уже не спасти. Сам он в сознании, находится в больнице, ждет операцию".
Крайнову 29 лет, на его счету шесть побед и ни одного поражения в MMA.
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Ранее в соцсетях широкое распространение получила видеозапись, на которой запечатлен конфликт между мужчинами у одного из развлекательных заведений на улице Зиповской в Краснодаре. Полицейские Кубани задержали двух мужчин, которые, по версии следствия, причастны к стрельбе в Краснодаре. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад по обстоятельствам инцидента.