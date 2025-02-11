Боец ММА Крайнов лишился глаза в результате конфликта в ночном клубе

Боец смешанных единоборств (ММА) Руслан Крайнов получил тяжелые повреждения в результате конфликта с посетителями ночного клуба. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Ранее сообщалось, что Крайнов лишился глаза в результате ранения после стрельбы в Краснодаре.

" Р у с л а н р а б о т а л в о х р а н е в н о ч н о м к л у б е , - с к а з а л с о б е с е д н и к а г е н т с т в а . - Н е п у с т и л о д н у к о м п а н и ю , в о з н и к к о н ф л и к т . В н е г о и в е г о т о в а р и щ а в ы с т р е л и л и и з т р а в м а т и ч е с к о г о п и с т о л е т а , п у л я п о п а л а Р у с л а н у в г л а з . Г л а з ф а к т и ч е с к и в ы т е к , е г о у ж е н е с п а с т и . С а м о н в с о з н а н и и , н а х о д и т с я в б о л ь н и ц е , ж д е т о п е р а ц и ю " .

Крайнову 29 лет, на его счету шесть побед и ни одного поражения в MMA.

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Ранее в соцсетях широкое распространение получила видеозапись, на которой запечатлен конфликт между мужчинами у одного из развлекательных заведений на улице Зиповской в Краснодаре. Полицейские Кубани задержали двух мужчин, которые, по версии следствия, причастны к стрельбе в Краснодаре. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад по обстоятельствам инцидента.