Джо Роган предположил, кто победил бы Федора Емельяненко в расцвете сил

Джо Роган: не думаю, что кто-то победил бы Фёдора Емельяненко в расцвете сил
Звездный комментатор UFC Джо Роган высказался о легендарном российском бойце смешанного стиля Федоре Емельяненко.
«Если взять молодого Федора из Pride, я не думаю, что кто-либо побил бы его в расцвете сил. Он был очень хорош, он прошел Крокопа [Мирко Филипповича], когда тот был на пике. Не забывайте, большую часть поединок прошел в стойке, Федор наносил Крокопу удар за ударом и ломал его. А болевой Рэндельману, тот, черт возьми, сделал суплекс и приземлил Федора на голову, а через пять секунд Федор вышел на кимуру, и это безумие. Федор был особенным, просто монстр», — сказал Роган в выпуске своего подкаста.