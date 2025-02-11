Экс-боксер Чеботарев: Усик предал православную церковь на Украине

Российский боксер, чемпион Европы Артем Чеботарев подверг резкой критике чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, представляющего Украину. Его слова приводит РИА Новости.

Российский боксер обвинил украинца Усика в предательстве
© Газета.Ru
«Я не люблю предателей своих идей. Ведь сначала Усик говорил, что чуть ли не самый православный человек во всем мире. И на все бои выходил с крестом, а когда власть на Украине борется с православной церковью, то где же Усик? Что же он ее не защищает, выйди и скажи в защиту православия. Вот и весь «герой», заявил он.

Усик в 2024 году выходил на ринг дважды и оба раза провел поединки против представителя Великобритании Тайсона Фьюри.

В первом бою, состоявшемся в мае, непобежденный украинец нанес Фьюри первое поражение в карьере (раздельным решением судей), став абсолютным чемпионом мира. Однако впоследствии Усик отказался от титула по версии IBF.

21 декабря состоялся второй поединок между Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, в котором украинец одержал победу единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112). Искусственный интеллект впервые в истории судил боксерский поединок и отдал победу Усику со счетом 118-112.

Бокс/MMA
Артем Чеботарев
Тайсон Фьюри
Александр Усик