Российский боксер, чемпион Европы Артем Чеботарев подверг резкой критике чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, представляющего Украину. Его слова приводит РИА Новости.

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« Я н е л ю б л ю п р е д а т е л е й с в о и х и д е й . В е д ь с н а ч а л а У с и к г о в о р и л , ч т о ч у т ь л и н е с а м ы й п р а в о с л а в н ы й ч е л о в е к в о в с е м м и р е . И н а в с е б о и в ы х о д и л с к р е с т о м , а к о г д а в л а с т ь н а У к р а и н е б о р е т с я с п р а в о с л а в н о й ц е р к о в ь ю , т о г д е ж е У с и к ? Ч т о ж е о н е е н е з а щ и щ а е т , в ы й д и и с к а ж и в з а щ и т у п р а в о с л а в и я . В о т и в е с ь « г е р о й » , — з а я в и л о н .

Усик в 2024 году выходил на ринг дважды и оба раза провел поединки против представителя Великобритании Тайсона Фьюри.

В первом бою, состоявшемся в мае, непобежденный украинец нанес Фьюри первое поражение в карьере (раздельным решением судей), став абсолютным чемпионом мира. Однако впоследствии Усик отказался от титула по версии IBF.

21 декабря состоялся второй поединок между Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, в котором украинец одержал победу единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112). Искусственный интеллект впервые в истории судил боксерский поединок и отдал победу Усику со счетом 118-112.