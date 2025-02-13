Махачев назвал условия, при которых может состояться его бой с Топурией

Российский боец UFC Ислам Махачев в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ» ответил на вопрос о возможном бое с испанским бойцом грузинского происхождения Илией Топурией.

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Махачев в январе на турнире UFC 311 в Инглвуде (США, штат Калифорния) защитил чемпионский титул в легком весе, победив в первом раунде удушающим приемом бразильца Ренато Мойкано. Россиянин провел четвертую защиту чемпионского пояса.

Ранее чемпион UFC в полулегком весе Топурия заявил, что может нокаутировать Махачева.

— Ислам Махачев — лучший из лучших, да?

— Пока да (улыбается).

— Давай сразу тогда начнем с «пока да» насчет лучшего. «Ислам — великолепный боец, лучший вне весовой категории, но я лучший боец в мире, и я знаю, что могу сделать с ним всё, что захочу». Чьи слова?

— Топурии. Это он про себя думает, но никто, кроме него, об этом не говорит.

— С чего это? Прогрев боя?

— Может быть. Но я слышал, что у него проблемы с весогонкой, что он уже не может уложиться в лимит в своей весовой категории. Наверное, от хорошей жизни уже набрал жирка. И хочет перейти уже, оставить пояс и перейти. Но я ему не собираюсь давать сразу шанс, потому что он не выполнил всю работу в своей весовой категории.

— Что ты имеешь в виду?

— Только одна защита. У него есть еще претенденты, которых он должен был победить, но он не хочет больше вес гонять. Так что пусть переходит, заслуживает свой шанс, и мы подеремся обязательно, — сказал Махачев в эфире «Матч ТВ».

Россиянин Махачев — лидер рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории, Топурия занимает четвертое место.

Махачев за карьеру в MMA одержал 27 побед и потерпел одно поражение.

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