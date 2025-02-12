Бетериев объяснил американцу превосходство российских боксеров

Артур Бетериев в интервью YouTube-каналу The Ring объяснил американскому журналисту превосходство российских боксеров.

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« Е с л и г о в о р и т ь п р о м е н я — п о т о м у ч т о у м е н я б ы л а д о л г а я к а р ь е р а п о л ю б и т е л я м . И д а ж е к о г д а т ы у ч а с т в у е ш ь в т у р н и р а х в Р о с с и и , э т о о ч е н ь т р у д н о . Н а л ю б о м у р о в н е » , — з а я в и л с п о р т с м е н .

Он добавил, что участвовал в Олимпийских играх и чемпионатах мира.

Ранее Бетербиев высказался о предстоящем реванше с соотечественником Дмитрием Биволом. Он заявил, что каждый раунд может стать сюрпризом.

12 октября 2024 года Бетербиев в первом поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе победил Бивола. Бой также прошел в Эр-Рияде, победитель определился судейским решением.