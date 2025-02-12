Что не так с женскими ММА в России

В зарубежных лигах нашим девушкам приходится крайне тяжело.

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2025 год стартовал не самым удачным образом для некоторых российских бойцов UFC. Так, например, Шарабутдин Магомедов и Умар Нурмагомедов потерпели первые поражения в карьере, а Виктория Дудакова и вовсе была исключена из ростера лиги после второго поражения подряд.

Возможно, увольнения Дудаковой и не случилось бы, всё-таки два поражения — это не огромная неудачная серия, а скорее чёрная полоса, через которую многие бойцы проходили. Но Виктория попала в скандал, который обсуждали больше, чем её поединок. После боя прямо в клетке она отвесила пощёчину своему тренеру Гасанали Гасаналиеву. Всё это попало на камеру, и, конечно, Виктории пришлось многое объяснять.

« В п е р в у ю о ч е р е д ь х о т е л о с ь б ы и з в и н и т ь с я п е р е д м о и м м у ж е м и т р е н е р о м . М н е б ы л о о б и д н о , ч т о в т а к о й т я ж ë л ы й м о м е н т о н о т в е р н у л с я о т м е н я и н е з а х о т е л з а х о д и т ь в к л е т к у . Э т о н е о п р а в д а н и е , я н е и щ у е г о . Я п о с т у п и л а н е п р а в и л ь н о , н е с м о г л а с о в л а д а т ь с о с в о и м и э м о ц и я м и , п о д а л а п л о х о й п р и м е р д л я с п о р т с м е н о в и п о д р а с т а ю щ е г о п о к о л е н и я . Т а к ж е х о ч у п о п р о с и т ь п р о щ е н и я у ф а н а т о в с п о р т а , с п а с и б о в с е м , к т о о с т а ё т с я с о м н о й в т а к о м т р у д н о м п о л о ж е н и и » , — н а п и с а л а с п о р т с м е н к а в с о ц с е т я х .

Но руководство лиги всё же приняло решение избавиться от Виктории и освободило еë от контракта. И это довольно неприятная ситуация, так как Дудакова была, пожалуй, одной из самых перспективных российских девушек-бойцов на сегодняшний день. Надо сказать, что в женской части соревнований в UFC, да и в целом в смешанных единоборствах в зарубежных лигах, у россиянок мало что получается. Пожалуй, самая известная представительница нашей страны в UFC — это Яна Сантос (ранее Куницкая). В своё время Яна, будучи чемпионкой Invicta FC, даже получила титульный бой против Крис Сайборг в дебютном поединке в UFC, но проиграла нокаутом. С тех пор Куницкая выступает в лучшей лиге мира, но добраться до титула так и не смогла: сейчас Яна занимает 10-ю позицию в рейтинге легчайшего веса.

Куницкая — единственная россиянка в рейтингах UFC. Помимо Яны, в промоушене есть ещё Ирина Алексеева с рекордом 1-1 в лиге и Дарья Железнякова с аналогичным рекордом в промоушене. Согласитесь, на фоне выступлений российских бойцов результаты не впечатляют? Три девушки-бойца в лучшей лиге мира, при этом у одной из них рекорд 1-3 в последних боях, а у двух других нет места в рейтинге, зато есть незакрытые поражения.

Конечно, не особо корректно сравнивать развитие мужских и женских смешанных единоборств в России. Если у мужчин ММА уже давно обрели популярность, есть множество лиг с неплохими условиями, где бойцы могут выступать, прогрессировать и попадать в UFC, то с женскими ММА дело обстоит хуже. В российских промоушенах нет женских дивизионов, более того, женские бои даже в виде каких-то одиночных случаев практически не распространены. Ирина Алексеева попала в UFC из Bellator, Дарья Железнякова — из Ares FC, Яна Куницкая из Invicta, а Виктория Дудакова получила контракт через Претендентскую серию.

Женские бои действительно не сильно популярны в России. Нет у нас пока таких традиций, бои девушек воспринимаются как нечто экзотическое, об этом неоднократно говорили представительницы ММА.

« В А м е р и к е д е й с т в и т е л ь н о д р у г о й м е н т а л и т е т . Д л я н и х ж е н щ и н а - б о е ц – н о р м а л ь н о е я в л е н и е , а у н а с е с т ь н е к а я д и с к р и м и н а ц и я [ п о о т н о ш е н и ю ] к ж е н с к и м М М А . Д о с и х п о р в Р о с с и и ж и в у т в к а к о м - т о к а м е н н о м в е к е , ч т о м е с т о ж е н щ и н ы в и д я т н а к у х н е и н е в о с п р и н и м а ю т в э т о м в и д е с п о р т а . З д е с ь в с е в м е с т е н о р м а л ь н о т р е н и р у ю т с я и п о д д е р ж и в а ю т д р у г д р у г а » , — о т м е ч а л а м н о г о к р а т н а я ч е м п и о н к а м и р а п о с а м б о Марина Мохнаткина.

Марина, кстати, самая титулованная девушка-боец из России, но регалии в самбо не принесли ей особого успеха в ММА: сейчас она выступает в PFL, где даже добралась до финала Гран-при, но проиграла Лариссе Пачеко.

Конечно, отсутствие интереса к женским поединкам заключается не только в том, что такие бои не воспринимаются зрителями, но ещё и в том, что это направление в целом не сильно развито. Не так много девушек-бойцов в целом, они сталкиваются не только с проблемой отсутствия возможности выступать, но и с тем, что нет спарринг-партнëрш, и во многом приходится тренироваться в том числе и с мужчинами. Конечно, в таких условиях сложно говорить о каких-то перспективах российских девушек-бойцов за рубежом: конкурировать с теми, кто тренируется и выступает, например, в США, где женские бои уже давно популярны наравне с мужскими, крайне тяжело.

Ещё один любопытный момент. Многие российские бойцы попадают в смешанные единоборства из боевого самбо — любительского аналога ММА, где совмещаются ударная и борцовская техники. А вот женского боевого самбо до 2023 года не существовало как дисциплины в целом. Лишь весной 2023-го на чемпионате Европы дебютировала всего одна весовая категория у девушек в боевом самбо. С тех пор, кстати, дисциплина стала развиваться, на международной арене девушки активно выступают и на Кубке мира, и на чемпионате мира, но на чемпионате России пока этой дисциплины нет. Например, Вера Лоткова, выигравшая национальный чемпионат в спортивном самбо, на чемпионате мира выступала в боевом и взяла золото. Возможно, подобные выступления всё-таки сподвигнут организовать и на национальных чемпионатах выступления в этом виде программы, но пока всё тихо: в регламенте предстоящего чемпионата России нет раздела боевое женское самбо.

Отсутствие постоянной соревновательной практики на высоком уровне, отсутствие конкуренции, прерывистый характер проведения женских боёв в России — всё это приводит и к финансовым проблемам у спортсменок, которые вынуждены искать варианты, когда они не только выступят, но и получат хоть какой-то гонорар, на который можно хотя бы рассчитаться за тренировочный лагерь и залечить травмы.

Конечно, говорить о развитии женских ММА в таких условиях не приходится: единичные случаи, когда кому-либо удаётся добраться до UFC, бывают, но спортсменки сталкиваются с серьёзным уровнем конкуренции, с девушками-бойцами, которые уже давно тренируются и выступают на высоком уровне, которые целенаправленно заточены именно под ММА. И, конечно, ожидать от россиянок в таком случае каких-то высоких результатов не приходится. Вот и получается, что, казалось бы, перспективные россиянки с неплохим рекордом, попавшие в UFC, становятся там бойцами средней руки, и, увы, в большинстве случаев мы слышим о российских девушках-бойцах за рубежом не в разрезе каких-то спортивных успехов, а в скандальной хронике. При этом нельзя сказать, что у нас нет талантливых девушек-бойцов. Та же Марина Мохнаткина выиграла в самбо всё, что можно, но одно дело спортивное самбо, другое — смешанные единоборства, для достижения результатов в которых нужны определённые тренировочные и соревновательные условия. Которых пока в России нет.