Элитные бои в гастрономическом театре! ММА Серия открывает сезон грандиозным шоу

17 февраля в гастрономическом театре «Одеон» состоится турнир «ММА Серия-88: Elite Fights», которым наша лига откроет программу 2025 года! Восемь боев высочайшего уровня и незабываемое зрелище в убранстве культурного центра — все это вы можете ощутить на себе, если не пропустите предстоящий ивент.

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Главным событием турнира «ММА Серия-88: Elite Fights» станет бой двух грозных тяжеловесов Дмитрия Веженко и Дмитрия Тебекина. Веженко представляет Россию и школу «Шторм» (Хакасия). Его общий рекорд состоит из десяти побед при двух поражениях в профессионалах. В нашей лиге Веженко дрался дважды — в первом бою он уступил легендарному Франсимару Баррозу, а во втором одолел нокаутера Вячеслава Скотникова.

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Его новый соперник Дмитрий Тебекин представляет Санкт-Петербург и команду «Сечь». В его послужном списке значатся три выступления внутри ММА Серии: из двух он вышел победителем, а во втором уступил. При этом отметим, что Тебекин — пионер в масштабах нашей лиги, ведь ему довелось дебютировать на турнире под номером 9. А в последнем своём бою в ММА Серии Дмитрий брутально нокаутировал Тьяго Кардосо в первом раунде и отметил свое возвращение в строй после 2,5 лет отсутствия.

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В рамках второго поединка по значимости на турнире «ММА Серия-88: Elite Fights» в клетке сойдутся Евгений Мякинкин и Шамиль Исмаилов. Мякинкин представляет Санкт-Петербург и команду «Самурай». На его счету четыре боя в ММА Серии, три из которых против Кардосо. Также Мякинкин бился с другим мощным представителем тяжелого веса Виктором Клюевым. Евгений считается одним из наиболее сложных и неуступчивых соперников для бойцов самого высокого уровня. Исмаилов представляет Россию и зал Gor MMA. На его счету три победы в профессиональном рекорде, две из которых были добыты в ММА Серии — на турнирах под номером 80 и 86. Исмаилов считается одним из наиболее перспективных учеников Гора Азизяна.

Чуть ранее в боевом периметре будут выяснять отношения полулегковесы Исраэль Фигейра и Шахриёр Халимов. Фигейра представляет Бразилию и команду Gor MMA. На его счету четыре досрочные победы в нашей лиге в четырех боях! Трижды Фигейра заставлял своих оппонентов стучать в знак сдачи, а однажды ему довелось исполнить красивейший хайкик-нокаут. Исраэль — один из наиболее ярких бразильцев в истории Gor MMA и нашей лиги.

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Шахриёр Халимов представляет Таджикистан. Этот боец пока не имеет опыта выступлений в ММА Серии. Общая статистика Халимова состоит из трех побед в трех профессиональных поединках. Отметим, что Халимов почти всегда расправляется с соперниками на земле, так что нас с большой долей вероятности ждет невероятная заруба в партере.

Важный бой для полулегкого дивизиона между Магомедзагидом Набиевым и Шахриёром Вохидовым располагается в центре карда на турнире «ММА Серия-88: Elite Fights». Набиев представляет Санкт-Петербург и команд

у «Камелот». На его счету шесть побед в профессиональной карьере при двух поражениях. В нашей лиге он выступил уже трижды: в двух случаях выиграл и в одном уступил.

Шахриёр Вохидов представляет Таджикистан и команду Evolve Gym. У него в послужном списке значится три профессиональных выступления, два из которых завершились его победой, и в одном случае он проиграл. В ММА Серии Вохидов дрался один раз – на турнире под номером 81 он одолел Жавохира Гофурова. Отметим, что победитель этого противостояния сможет претендовать на борьбу за титул чемпиона.

Легендарный в масштабах нашей организации бразилец Аримарсель Сантос также станет участником турнира «ММА Серия-88: Elite Fights». В соперники ему подобран опасный представитель Казахстана Санжар Ажибаев. Сантос представляет Бразилию и зал Gor MMA. На его счету более 90 выступлений в профессионалах, а в нашей лиге он провел уже 10 боев. При этом, 44-летний ветеран показывает отличные результаты, и его рекорд в ММА Серии — 6-4. К турниру под номером 88 Аримарсель подходит на серии из трех побед.

Санжар Ажибаев представляет Казахстан. В его послужном списке 38 выступлений, в 26 из них он победил. У Ажибаева есть опыт выступлений в АСА и других престижных организациях стран СНГ. В ММА Серии Санжар провел один бой: на турнире под номером 68 он поймал на болевой прием Романа Майнича.

Перед Сантосом и Ажибаевым свой бой на турнире в гастрономическом театре «Одеон» 17 февраля проведут Владимир Федин и Сергей Алексеевич. Федин представляет «Сечь» и город Санкт-Петербург. Многим нашим поклонникам он известен как тренер некоторых бойцов ММА Серии (к примеру, Евгения Мякинкина), однако этот человек и сам продолжает выступать. На его счету 27 боев в карьере, а кроме того, у него в послужном списке есть и победа в ММА Серии, добытая на 26-м турнире.

Сергей Алексеевич представляет Белоруссию. У этого человека невероятный опыт в самых разных боевых дисциплинах — от ММА до боев на голых кулаках. Причем в «кулачке» Алексеевичу доводилось драться с самим Гаджи «Автоматом» Наврузовым! Статистика Сергея в ММА Серии состоит из трех выступлений — в двух он победил и в одном потерпел поражение.

Во втором по счету поединке турнира ММА Серия-88 подерутся Дмитрий Михайлиди и Руслан Турдубеков. Михайлиди представляет Омск и команду «Александр Невский». На его счету есть два боя в ММА Серии, в которых он победил. Они проходили на 55-м и 58-м турнирах лиги. Общая статистика Михайлиди состоит из девяти побед при шести поражениях по профессионалам.

Руслан Турдубеков представляет Кыргызстан и команду «Альфа Профи». У этого бойца пока не было опыта выступлений в ММА Серии. Общий профессиональный рекорд Турдубекова состоит из четырех побед при двух поражениях. Ранее Руслан выступал в числе прочего в довольно крупных организациях, среди которых кыргызская EFC и казахская Octagon.

Ну, а откроется турнир «ММА Серия-88: Elite Fights» сражением опасных средневесов Владислава Ремнева и Сергея Чмеля. Ремнев представляет Россию и команду «Кузня» (Краснодар). Ему всего 24 года, так что парень пока только набирает обороты. На счету бойца по прозвищу «Алабай» три профессиональных выступления, в каждом из которых он победил. 17 февраля Ремнев дебютирует в ММА Серии. Сергей Чмель представляет Белоруссию. На его стороне должно быть определенное преимущество в опыте, ведь боец из Минска провел восемь профессиональных поединков в своей карьере. На счету Чмеля 5 побед при 2 поражениях и одной ничьей. Сергей ранее выступал в таких лигах как AMC Fight Nights, BFC и GCE.

Перед началом турнира руководство ММА Серии объявит победителей ежегодной премии MMA-TV.COM Awards 2024, в которой номинированы такие бойцы, как Сергей Бобрышев, Сергей Дьяконов, Василий Руденко, Исраэль Фигейра и многие другие.

Полный файткард

Сергей Чмель (Белоруссия) – Владислав Ремнев (Россия); Руслан Турдубеков (Кыргызстан) – Дмитрий Михайлиди (Россия); Владимир Федин (Россия) – Сергей Алексеевич (Белоруссия) *phygital-поединок; Санжар Ажибаев (Казахстан) – Аримарсель Сантос (Бразилия) *phygital-поединок; Шахриёр Вохидов (Таджикистан) – Магомедзагид Набиев (Россия); Шахриёр Халимов (Таджикистан) – Исраэль Фигейра (Бразилия); Евгений Мякинкин (Россия) – Шамиль Исмаилов (Россия); Дмитрий Тебекин (Россия) – Дмитрий Веженко (Россия).

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