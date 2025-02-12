Усик раскрыл сроки завершения карьеры
Украинский боксер Александр Усик раскрыл сроки завершения карьеры. Его слова приводит Sky Sports.
Усик заявил, что ему осталось полтора-два года в боксе.
«Я чувствую себя отлично. Я чувствую, что мне нужно подготовиться к двум боям, не больше. Всего два», — поделился он.
В своем следующем поединке он хочет встретиться с победителем боя между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером.
В 2024-м американский журнал The Ring признал Усика боксером года. За этот период он дважды победил британца Тайсона Фьюри.
Всего в активе 38-летнего Усика 23 победы в профессиональной карьере. Он не потерпел ни одного поражения.