Украинский боксер Александр Усик раскрыл сроки завершения карьеры. Его слова приводит Sky Sports.

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Усик заявил, что ему осталось полтора-два года в боксе.

« Я ч у в с т в у ю с е б я о т л и ч н о . Я ч у в с т в у ю , ч т о м н е н у ж н о п о д г о т о в и т ь с я к д в у м б о я м , н е б о л ь ш е . В с е г о д в а » , — п о д е л и л с я о н .

В своем следующем поединке он хочет встретиться с победителем боя между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером.

В 2024-м американский журнал The Ring признал Усика боксером года. За этот период он дважды победил британца Тайсона Фьюри.

Всего в активе 38-летнего Усика 23 победы в профессиональной карьере. Он не потерпел ни одного поражения.