Альварес не рассматривает Бетербиева в качестве соперника

Мексиканский боксер Сауль Альварес не рассматривает россиянина Артура Бетербиева в качестве потенциального соперника. Об этом ТАСС сообщил представитель боксера.

Альварес ранее подписал контракт на проведение четырех боев в Саудовской Аравии. Одним из вариантов соперника мексиканец назвал Дмитрия Бивола.

" М ы н е р а с с м а т р и в а е м Бетербиева в качестве соперника. На данный момент это не актуально", - сказал собеседник агентства.

Альваресу 34 года. На его счету 62 победы (39 нокаутом), 2 поражения и 2 ничьи. Бетербиев 22 февраля проведет реванш с Биволом в Саудовской Аравии.