Ислам Махачев не намерен завершать карьеру без второго титула UFC

Чемпион UFC в легком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев заявил, что не намерен завершать карьеру без титула во втором дивизионе.

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« Н е х о ч у у х о д и т ь и з б о е в , п о к а у м е н я н е б у д е т в т о р о г о п о я с а . И н е т а к в а ж н о , в к а к о м в е с е » , — с к а з а л Махачев в эфире программы «Все на Матч!»

Исламу Махачеву 33 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2010 году, с 2015-го выступает в UFC.

В октябре 2022 года Махачев завоевал титул UFC в легком весе, «задушив» во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру, после чего провел четыре защиты.