Усик готов сразиться с победителем боя Дюбуа — Паркер

Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик заявил о готовности сразиться с победителем титульного боя между британцем Даниэлем Дюбуа и новозеландцем Джозефом Паркером, который состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

« Я п о д е р у с ь с т е м , к т о п о б е д и т , Джозеф Паркер, Даниэль Дюбуа… Никаких проблем», — приводит слова Усика издание Sky Sports.

Отметим, что Усик и Дюбуа уже встречались в ринге. Поединок состоялся в августе 2023 года в Польше и завершился победой украинца нокаутом в девятом раунде.

Ранее Дерек Чисора вызвал на реванш Усика.