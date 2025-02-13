«Он нас обманул». От Стрикленда отвернулись все — даже тренер

Как Шон начал раздражать окружающих.

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« Я п р о с т о у д и в л е н , ч т о К а н а д а в о о б щ е п о з в о л и л а м н е п о д о й т и к м и к р о ф о н у . Н о з а в т р а м ы у с т р о и м д л я в а с в о й н у , р е б я т а . М ы у с т р о и м ч ё р т о в у в о й н у ! В п е р ё д , К а н а д а ! » — с к а з а л С т р и к л е н д п е р е д т у р н и р о м UFC 297 в Канаде, где бился с Дрикусом дю Плесси.

« Н а UFC 302 будет кровавая баня. Наш бой с Пауло будет 25-минутной войной. Мы будем смотреть друг на друга в третьем и четвёртом раундах, думая: «Чёрт, у нас впереди ещё один раунд». Мысленно, как и всегда, я буду готов умереть за то, чего хочу. Мне удастся разобрать его на части», — это уже слова Стрикленда перед следующим его поединком с Пауло Костой на UFC 302.

« Д р и к у с а н е л ь з я с р а в н и в а т ь с И с р а э л е м А д е с а н ь е й . Д р и к у с л ю б и т д р а т ь с я , и о н д и к и й б о е ц . П о н и м а е т е м е н я ? М ы б у д е м р у б и т ь с я н а м а к с и м а л ь н о б л и з к о й д и с т а н ц и и . Н е з а в и с и м о о т т о г о , к а к о в б у д е т р е з у л ь т а т , я н а д е ю с ь , ч т о м ы у с т р о и м д л я в а с ш о у , п о с л е к о т о р о г о о б а б у д е м п о к р ы т ы к р о в ь ю . М ы х о т и м ч ё р т о в о й в о й н ы . У н е г о ч е р т о в с к и к р е п к а я г о л о в а . Я т р е н и р о в а л с я к а к п р о к л я т ы й и г о т о в п о с а д и т ь е г о з а д н и ц у , я г о т о в к п я т и р а у н д о в о й в о й н е . Д а в а й т е с д е л а е м э т о » , — а э т и з а я в л е н и я з в у ч а л и п е р е д н е д а в н и м UFC 312.

Если вы смотрели все три этих поединка, то знаете, что никаких «войн» и «кровавых бань» там не было. Если не считать сечку Шона от столкновения головами с дю Плесси в первом бою и его же сломанный нос в реванше с южноафриканцем. Можно перефразировать — от Стрикленда никаких «войн» и «кровавых бань» не было. Не было их и в предыдущих поединках. И это вечная проблема Шона, он из весёлого персонажа, который выдаёт жёсткие и яркие панчи на пресс-конференциях, превратился в человека, который регулярно обещает одно, а показывает совершенно другое.

Тактика Стрикленда проста — странная стойка с некой вариацией «Фили шелла», блок, тип-кики и джебы, которые изредка идут в связке с оверхендом. Плюс отличное кардио. В последние 10-20 секунд опционально могут появиться призывы зарубиться. Всё, мы описали действия Стрикленда практически в любом бою. Это очень простой и в то же время очень неудобный стиль. Элитарный контрпанчер и высококлассный ударник Исраэль Адесанья так и не подстроился, показав чуть ли не худший бой в карьере. Та же проблема была у Пауло Косты. Дю Плесси в первом поединке не мог понять, как подойти, но в итоге ему помогло то, что Дрикус и сам супернестандартный парень.

Однако неудобная стойка ещё не гарантия побед и точно не гарантия зрелища. Тем не менее Стрикленд регулярно обещает в своих боях шоу, войну, кровь — всё то, что нравится большинству фанатов ММА. Проблема в том, что, судя по всему, все вокруг дошли до точки кипения, и после реванша с дю Плесси на Шона полилась критика со всех сторон. Даже его тренер Эрик Никсик дал понять, что готов прекратить работу с бойцом, а это уже очень и очень тревожный сигнал.

« Я с о г л а с е н с к р и т и к о й в а д р е с Ш о н а , о н д р а л с я б е з о г о н ь к а . Е м у д а л и в о з м о ж н о с т ь п о б о р о т ь с я з а п о я с ! М н о г и е б о й ц ы д а ж е б л и з к о н е п о д х о д я т к ч е м у - т о п о д о б н о м у . В э т о м с п о р т е е с т ь л ю д и , к о т о р ы е н и к о г д а н е р е а л и з у ю т с в о й п о т е н ц и а л . В о з м о ж н о с т ь п о д р а т ь с я з а т и т у л — д о с т а т о ч н а я м о т и в а ц и я п о д н я т ь н а с с д и в а н а . П о - м о е м у , м ы н е в ы с т у п и л и . Э т о в и н а в с е й к о м а н д ы : м о я , т р е н е р о в и Ш о н а . С т р и к л е н д у н у ж н о п о д у м а т ь , ч е г о о н х о ч е т о т э т о г о с п о р т а . Е с л и п р о с т о з а р а б а т ы в а т ь д е н ь г и — б е з п р о б л е м . Н о т о г д а п у с т ь д а с т н а м з н а т ь , п о т о м у ч т о я х о ч у т р е н и р о в а т ь ч е м п и о н о в . У м е н я с в о я м о т и в а ц и я . А п р о с т о в ы х о д и т ь в о к т а г о н и н е п о д т в е р ж д а т ь с л о в а д е л о м — м е н я э т о н е в д о х н о в л я е т » , — з а я в и л Н и к с и к в и н т е р в ь ю Ариэлю Хельвани.

Причём все и всегда отмечают, что на тренировках и в спаррингах Стрикленд абсолютно другой — именно такой, каким обещает быть в своих боях. В спаррингах у Шона есть яркие рубки, он прёт вперёд с ударами, не боится пропускать, кого-то даже может нокаутировать. Но стоит начаться бою, и снова — джеб, джеб, блок, тип-кик, щит от лоу-кика, джеб.

Легендарный Деметриус Джонсон уже советует Стрикленду разучить что-то новое:

« В с е г о в о р я т , ч т о я н е л ю б л ю С т р и к л е н д а , н о э т о н е т а к . Я г о в о р ю , ч т о в и ж у . Шон дерётся в одном стиле и не отступает от него. У него отличный джеб, он защищается плечом и уже четыре года держится за счёт этого в топе. Ему нельзя дальше драться так же, как и раньше. Ему нужно отдохнуть, проглотить свою гордость, убрать в сторону эго и заставить себя развиваться. Только так он станет лучше. В противном случае его обойдут молодые бойцы, которые готовы учиться новому».

А аналитик и тренер American Top Team Дин Томас раскритиковал американца и выразил сочувствие его тренеру:

« Н а м п р о с т о н у ж н о п р и з н а т ь э т о с е й ч а с , Шон Стрикленд не тот, кем себя называет. Он не тот, за кого себя выдаёт. Он не тот, кто пойдёт до конца. «До смерти», — говорит он, но не идёт до конца. Я не говорю, что он не отличный боец. И не утверждаю, что он не заслуживает того места, где находится. Но он не тот, кем себя называет. Мы должны это признать. Как тренер, я сочувствую Эрику Никсику, потому что знаю, каково это, и я бы не хотел снова оказаться в такой ситуации. Знаю, что я строг к Шону, но это потому, что я чувствую себя обманутым. Чувствую, что Стрикленд всех нас обманул. Я слышу эти истории из зала про войны, которые он устроит, какой он великий, а потом он выходит на бои высокого уровня и показывает нам такое. Он нас всех обманул».

Как и отмечает Томас, проблема не в том, что бои Стрикленда зачастую несмотрибельны. В UFC достаточно бойцов в каждом весе, которые тоже бьются скучно и находятся в топе, но в данном случае есть проблема завышенных ожиданий. И завышает их сам Стрикленд, что раздражает окружающих: болельщиков, экспертов и других бойцов.

Например, Дрикус дю Плесси после боя переживал из-за свиста болельщиков:

« Я о ч е н ь р а с с т р о и л с я , п о т о м у ч т о л ю д и п л а т я т м н о г о д е н е г , ч т о б ы б ы т ь з д е с ь , и я х о ч у п о к а з а т ь в с ё с в о и м п о к л о н н и к а м . Э т о м е н я р а з д р а ж а л о и с в о д и л о с у м а . П р и д ё т с я п е р е с м о т р е т ь б о й , н о е с л и о н б ы л с к у ч н ы м , т о м н е о ч е н ь ж а л ь , о д н а к о э т о н е м о я в и н а . Я ш ё л в п е р ё д и х о т е л д р а т ь с я » .

Разве кто-то будет отрицать правоту дю Плесси в этом случае? Вряд ли. Стрикленд здорово проявляет себя в трэш-токе, в первую очередь потому, что не особо задумывается и говорит всё, что думает. Но Шону точно пора закрывать тему с обещаниями войны, потому что это даже нечестно по отношению к его фанатам. В противном случае он утратит любовь оставшихся болельщиков, и те уже будут просто желать ему поражений.

Ну и стиль, конечно, лучше разнообразить. Однако это нужно только в том случае, если Стрикленд и дальше хочет биться на топ-уровне.