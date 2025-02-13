У Hardcore снова огромные проблемы! Лига решила «кинуть» своих экс-бойцов?

Скандальный промоушен оказался в эпицентре очередной неприятной истории.

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Лига Hardcore FC в последнее время стала практически синонимом слова «скандал». Совсем недавно она лишилась лицензии, а многие бойцы стали активно покидать промоушен. Изначально казалось, что они просто стараются найти более спокойное место для продолжения своей профессиональной карьеры. Однако теперь стало известно, что организация крупно задолжала своим бывшим спортсменам. Они не могут получить гонорары за проведённые поединки, поэтому грядёт громкое судебное разбирательство. Видимо, Анатолия Сульянова ждут очередные разборки.

О проблемах с получением гонораров у экс-бойцов лиги сообщил популярный телеграм-канал Mash. По информации источника, в суд готовится коллективный иск, под которым готовы поставить свои подписи сразу 32 (!) человека. Самыми известными в списке стали Шамиль «Пахан» Галимов, Даниял «Т-34» Эльбаев и Дмитрий «Армеец» Климов. Каждому из них лига задолжала около полумиллиона рублей. Вроде не самая большая сумма для крупной организации. Но при этом суммарно бойцы готовы выступить с иском на 30 млн. Казалось бы, закрыть такую задолженность крупная организация должна без особых проблем. Но Hardcore пока не спешит. Как стало известно от самих бойцов, задержки – от трёх месяцев до двух лет.

Любопытно, что со спортсменами, видимо, придётся разбираться не самому Сульянову. Дело в том, что прямо сейчас он не имеет юридического отношения к Hardcore FC. А контракты бойцов подписаны с юридическим лицом, которым руководит… Диана Баранова – супруга Анатолия. Поэтому экс-бойцы всё равно стараются решить вопрос напрямую с Сульяновым. Тот же продолжает игнорировать все требования, отправляя к профильным специалистам. Никакого эффекта это не даёт на протяжении длительного времени, свои заработанные деньги спортсмены пока так и не получили.

Стоит отметить, что Hardcore FC имеет реальные финансовые проблемы. Как стало известно позже, организация должна ФНС больше 2 млн рублей. Но опять-таки самого Анатолия, видимо, это не особо волнует. Никакого прямого юридического отношения к лиге он не имеет. Сульянов всегда был главным лицом организации, её идейным вдохновителем и лидером. Однако никак не закреплял свой статус документально. Поэтому теперь бойцам предстоит разбираться совсем с другими людьми.

Важно отметить, что это уже не первый финансовый спор организации со своими бойцами. Ранее Hardcore FC вступила в конфликт с Андреем «Пандой» Мешковым. После поединка с Кириллом Самбросом ему пообещали выплатить бонус. Случилось это в далёком 2022 году. Но своих денег Мешков, скорее всего, так и не получил. Сначала он сетовал на то, что в лиге продолжают кормить обещаниями. А потом смирился с тем, что взыскать их в судебном порядке невозможно. Всё потому, что бонусы не прописаны в контракте и присваиваются бойцам исключительно по усмотрению организаторов.

Сульянов лишал выплат и ещё одного звёздного бойца. Мохаммад Хейбати сорвал важнейший для организации поединок с Мухамедом Калмыковым. Бой был прекращён досрочно. Мохаммад понял плачевность своего положения и допустил самое грубое нарушение правил. В одном из моментов он просто попытался ударить соперника ногой. Калмыков увернулся, а рефери моментально принял решение остановить поединок. Таким образом, Хейбати был дисквалифицирован и лишился возможности продолжить борьбу. После поединка было видно раздражение Сульянова. Он прекрасно понимал, что главный бой вечера завершился разочарованием для болельщиков. А сам Хейбати отреагировал радикально. Он заявил, что больше не собирается выступать на турнирах под эгидой организации Hardcore FC: «Хочу сказать, вы больше меня не увидите на «Хардкоре». Я больше не хочу там выступать. Спасибо всем за поддержку, давайте, всем счастливо».

А затем стало известно, что Сульянов отказывается выплачивать гонорар Хейбати. Об этом рассказал сам спортсмен: «Я отправился в Казахстан, чтобы обсудить важный вопрос с Толей. Он до сих пор не погасил свою задолженность за мой бой с Калмыковым. Из-за этого возник серьёзный конфликт, что и стало причиной отмены нашего поединка с Муратбеком. Нам необходимо решить эту ситуацию до конца недели — либо мирным путём, либо иначе. На протяжении множества пресс-конференций использовалось моё имя. Согласно контракту, если я не решу вопрос, мне вполне может грозить крупный штраф».

К сожалению, задержки выплат в профессиональном спорте – частая история. Но у Hardcore FC это всё превращается в неприятную тенденцию. Будет интересно посмотреть за тем, смогут ли экс-бойцы лиги добиться справедливости через суд.