Махачев: Макгрегор уже не будет прежним, как до боя с Хабибом

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев высказался в адрес популярного ирландского бойца UFC Конора Макгрегора.

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« О н у ж е н е б у д е т п р е ж н и м , к а к д о б о я с Х а б и б о м . Э т о [ п о р а ж е н и е ] и з м е н и л о е г о ж и з н ь . Д у м а ю , у н е г о с г о л о в о й п р о б л е м ы . О н н е м о ж е т з а б ы т ь т о , ч т о б ы л о т о г д а в к л е т к е » , — с к а з а л Махачев в эфире программы «Все на Матч!».

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), Махачев разделил октагон с бразильцем Ренато Мойкано. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом в первом раунде. Для Ислама эта победа стала 14-й подряд в лёгком весе.