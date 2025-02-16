Конор Макгрегор обратился с предложением к Федору Емельяненко

Звёздный экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, который является совладельцем ведущей организации по боям на голых кулаках Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), пригласил легендарного российского тяжеловеса ММА Фёдора Емельяненко выступить на одном из турниров в 2025 году.

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« М ы м о ж е м а н о н с и р о в а т ь с о т р у д н и ч е с т в о с Ф ё д о р о м Е м е л ь я н е н к о . Э й , Федор, мы ждем», — приводит слова Макгрегора MMAJunkie.

Напомним, что Емельяненко публично заявил об окончании бойцовской карьеры в 2023 году. Его последний официальный поединок состоялся в феврале 2023 года, где он потерпел поражение техническим нокаутом в первом раунде от Райана Бейдера.