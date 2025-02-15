Тактаров прокомментировал получение Чимаевым гражданства ОАЭ

Боец смешанного стиля (ММА) Олег Тактаров прокомментировал получение бойцом Хамзатом Чимаевым гражданства ОАЭ. В интервью изданию «Чемпионат» боец заявил, что не ходил «в мокасинах» и не эмигрировал из страны.

Журналисты спросили Тактарова, что он думает по поводу Чимаева, недавно получившего гражданство ОАЭ.

« Э т у т е м у о б с у ж д а т ь н е б у д у . С т а л и с т а л г р а ж д а н и н о м . Я в е г о м о к а с и н а х н е х о д и л , и з с т р а н ы н е э м и г р и р о в а л , н е б ы л в т о й ж е с и т у а ц и и , ч т о и о н » , — о т в е т и л Тактаров.

В начале года боец UFC Чимаев сообщил, что получил паспорт ОАЭ. Он заявил, что будет стараться, чтобы новая родина им гордилась. Чимаев родился в Чечне, но в 16 лет переехал в Швецию.