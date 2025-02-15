Тактаров прокомментировал получение Чимаевым гражданства ОАЭ

Тактаров заявил, что не ходил «в мокасинах» Чимаева, получившего паспорт ОАЭ
Боец смешанного стиля (ММА) Олег Тактаров прокомментировал получение бойцом Хамзатом Чимаевым гражданства ОАЭ. В интервью изданию «Чемпионат» боец заявил, что не ходил «в мокасинах» и не эмигрировал из страны.
Журналисты спросили Тактарова, что он думает по поводу Чимаева, недавно получившего гражданство ОАЭ.
«Эту тему обсуждать не буду. Стал и стал гражданином. Я в его мокасинах не ходил, из страны не эмигрировал, не был в той же ситуации, что и он», — ответил Тактаров.
В начале года боец UFC Чимаев сообщил, что получил паспорт ОАЭ. Он заявил, что будет стараться, чтобы новая родина им гордилась. Чимаев родился в Чечне, но в 16 лет переехал в Швецию.